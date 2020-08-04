Главе парламентской фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии пришлось оправдываться за президента Владимира Зеленского в Николаеве во время встречи с жителями города.

Видео встречи опубликовано в Facebook.

Так, на встрече жители города буквально засыпали Арахамию неудобными вопросами.

“Вы понимаете, что он (Зеленский) настолько оторван от людей! Он так красиво говорит, также как и вы. Вы уберете тех, кто все решает в Николаеве? Нет, вы не уберете. Николаев – криминальный город”, – сказала жительница Николаева.

По ее словам, команде Зеленского не получится поставить своего мэра, которого будут слушать.

“Это красивая лапша на ушах людей. Президент действует на эмоциях простых людей – он классный актер, возможно муж, но он ничего не понимает, что происходит внизу… Он (Зеленский) сколько вопросов держит на личном контроле? Когда морпехи погибли, он держал это на личном контроле? Где он был?.. Вы уже привели своих, вся страна в своих (“слугах народа”)”.

Еще один житель города попросил Арахамию дать конкретный ответ на вопрос: “Почему Зеленский нарушает законы и за это не несет ответственности?”

Арахамия попросил уточнить, что именно нарушает Зеленский. Мужчина начал с кортежей: “Почему, когда ездил Порошенко, дороги не перекрывали? А когда Зеленский – перекрывают?” На это Арахамия сказал: “Могу вас заверить, что дороги не перекрывают”.

Далее вопрос задала мама военного: “Почему после прихода этого президента остановилось внедрение новых НАТОвских норм питания для военнослужащих?”