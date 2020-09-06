Об этом сообщили в Николаевской ОГА.
“Случаи заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано среди детей и персонала шести организованных детских учреждений, все в Николаеве”, – говорится в сообщении.
Для определения контактных лиц провели эпидрасследование. На самоизоляцию отправили 1 класс в школах №19, №20, №46, 2 класс в школе №29, а также две группы в детсадах №71 и №95.
Кроме того, на самоизоляцию через выявленный случай ковиду среди работников отправили пятерых сотрудников школы-интерната в селе Мешково-Погорелово.
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