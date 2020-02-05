Об этом сообщает местное издание “Преступности.НЕТ“, ссылаясь на информацию участников этого мероприятия.

Так, в субботу вечером, 1 февраля, бывшие одноклассники собрались в одном из заведений в Центральном районе Николаева. Однако спустя время некоторые из отдыхавших заметили, что у них из сумок пропали деньги. Оказалось, что всего исчезло около 4,5 тысяч гривен из четырех сумок.

Пострадавшие вызвали на место происшествия полицию и обратились к персоналу заведения. Пересмотрев записи с камер наблюдения, выяснилось, что пока все ушли танцевать, один человек в темной одежде остался за столом и в это время, выждав удобного момента, утащил сумку под стол, где достал кошелек и забрал из него деньги, после чего вернул сумку на место.

После разоблачения, мужчина извинился перед пострадавшими и пообещал вернуть все деньги. Те, в свою очередь, отказались писать заявления относительно своего одноклассника.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области подтвердили, что на линию 102 поступал вызов о краже денег в этом заведении, но прибывшим патрульным граждане сказали, что инцидент исчерпан и они не будут писать заявление. После этого патрульные покинули помещение.

По данным издания, человек на видео очень похож на действующего сотрудника полиции, майора Антона Симакова. В соцсетях его отметили на фото компании, которая отдыхала 1 февраля в заведении, где произошел инцидент. Он является старшим инспектором управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУ НП в Николаевской области.