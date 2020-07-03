Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.
Отмечается, что чрезвычайная ситуация возникла из-за ремонтных работ на этом объекте.
По словам Сенкевича, по заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, что сделало невозможным бы его саморозведение. Эти работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП “ЭЛУ Автодорог”, которые могли бы предупредить возникновение такой ситуации.
“Надеюсь, что САД как можно скорее закончат ремонт дорожного покрытия на мосту, ликвидировав аварийность. Между тем” ЭЛУ Автодорог” устанавливает противовес на мосту для безопасного проезда транспорта”, – добавил мэр.
Позже он также сообщил, что коммунальщики установили противовес и обеспечили проезд.
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