Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.
“Сегодня я горд представлять партию Слуга Народа! Завтра буду горд представлять город и горожан!“ – написал Клецов.
Следует отметить, что Клецов внесен в базу “Миротворец”.
Кроме того, представитель “Слуги народа“ занимался сбором денежных средств на закупку и доставку медикаментов для военных госпиталей боевиков “ДНР“ и лично участвовал в их доставке.
Клецов также учувствовал в эфирах телеканалов боевиков на Донбассе, в частности, “Новороссия ТВ”.
На своей странице в Facebook в 2014-2015 годах Клецов открыто поддерживал боевиков и призывал к “миру“.
Он также осуждал “Евромайдан“ и делил Украину на “запад и восток“, а также вспоминал “бандеровцех“ и “внутреннем конфликте“.
- Напомним, 12 марта, Сергей Сивохо оказался в центре скандала, когда во время презентации “Национальной платформы единства и примирения” российскую агрессию он назвал внутренним конфликтом. Презентацию сорвали активисты организации “Национальный корпус”. Представители Нацкорпуса в день презентации силой вытолкали Сивохо из зала и толкнули, после чего он упал.
- Полиция Киева задержала 15 участников столкновений, которые напали на Сивохо.
- Кроме того, часть народных депутатов из фракции “Слуги народа” призвали секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова уволить его внештатного советника Сергея Сивохо после его заявлений о “внутреннем конфликте” на Донбассе.