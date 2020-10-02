Партия “Слуга народа“ выдвинула на местные выборы в Николаеве кандидатуру Егора Клецова, который помогал врачам "ДНР" и внесен в базу “Миротворца“.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

“Сегодня я горд представлять партию Слуга Народа! Завтра буду горд представлять город и горожан!“ – написал Клецов.

Следует отметить, что Клецов внесен в базу “Миротворец”.

Кроме того, представитель “Слуги народа“ занимался сбором денежных средств на закупку и доставку медикаментов для военных госпиталей боевиков “ДНР“ и лично участвовал в их доставке.

Клецов также учувствовал в эфирах телеканалов боевиков на Донбассе, в частности, “Новороссия ТВ”.

На своей странице в Facebook в 2014-2015 годах Клецов открыто поддерживал боевиков и призывал к “миру“.

Он также осуждал “Евромайдан“ и делил Украину на “запад и восток“, а также вспоминал “бандеровцех“ и “внутреннем конфликте“.