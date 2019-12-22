В Николаеве женщина, выгуливая собак около стрельбища, на котором тренируются полицейские, получила телесные повреждения шеи.

Об этом сообщила ГУ Нацполиции Украины в Николаевской области.

“20 декабря к полиции Центрального района обратилась 38-летняя местная жительница и сообщила, что когда она выгуливала собак в районе стрельбища, где тренируются полицейские, получила касательное телесное повреждение шеи”, – говорится в сообщении.

По показаниям потерпевшей, она находилась в 200-250 метрах наискосок от места проведения стрельб, когда почувствовала жжение в области шеи. Женщина слышала, что в это время на полигоне проводятся учебные стрельбы. Ни одежда, ни другие части тела повреждений не претерпели.

Полиция начала уголовное производство по ч. ст. 125 УК “Умышленное легкое телесное повреждение”, назначено проведение соответствующих медицинских экспертиз, которые должны установить происхождение ранения и характер метода его получения. Решается вопрос о передаче производства по подследственности в ГБР. Кроме того, сейчас ожидаются результаты медицинской экспертизы, продолжается следствие.