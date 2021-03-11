В Министерстве юстиции Украины рассказали, что такое дискриминация по признаку пола и как человек может защитить свои права в таких случаях.

Соответствующие разъяснения опубликованы на Facebook-странице ведомства.

“Если говорить о гендерной дискриминации простыми словами – законодательством определено, что человека не могут ограничивать в каком-то праве только потому, что он имеет определенный пол. Такое возможно только при наличии обоснованной цели и надлежащим образом”, – отметили в министерстве.

В частности, согласно украинскому законодательству, женщинам и мужчинам должны обеспечиваться равные права и возможности при трудоустройстве, продвижении по карьерной лестнице на работе, во время повышения квалификации и переподготовки.

Что нельзя считать гендерной дискриминацией

В министерстве пояснили, что нельзя считать дискриминацией по признаку пола. Это:

• специальная защита женщин во время беременности, родов и грудного вскармливания ребенка (случаи, когда только в силу физических особенностей и необходимости выполнения естественной функции рождения и выращивания детей женщины нуждаются в большей поддержке)

• обязательная срочная военная служба для мужчин, предусмотренная законом;

• разница в пенсионном возрасте для женщин и мужчин, предусмотренная законом (в силу физических особенностей женщин и мужчин);

• особые требования по охране труда женщин и мужчин, связанные с охраной их репродуктивного здоровья;

• положительные действия (создание дополнительных возможностей, направленных на устранение юридического или фактического неравенства в возможностях женщин и мужчин по реализации прав и свобод).

Какие бывают виды гендерной дискриминации

В Минюсте отметили, что дискриминация по признаку пола бывает как прямая, так и косвенная.

Прямая дискриминация характеризуется “как намерение дискриминировать человека определенного пола”. Например, работодатель отказывает в трудоустройстве женщине, ссылаясь на то, что на должность рассматриваются резюме исключительно мужчин (при этом должность не предусматривает выполнения специфической работы, которая может выполняться исключительно мужчинами).

Косвенная дискриминация происходит тогда, “когда как будто при формально нейтральных правилах лица одного пола попадают в невыгодное положение по сравнению с лицами другого пола” (примером может служить критерий карьерного роста для определенной профессии, в связи с чем из претендентов может быть исключено гораздо больше женщин, чем мужчин).

Формами дискриминации также являются подстрекательство к ней, пособничество в дискриминации и притеснения.

Куда обращаться в случае гендерной дискриминации

В министерстве дали подробные объяснения, куда можно обратиться в случае дискриминации по признаку пола:

1. В зависимости от ситуации, которая сложилась в результате дискриминации, лицо имеет право обратиться за защитой нарушенных прав к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Обращения подаются в письменной форме в течение года после выявления нарушения прав и свобод человека и гражданина. При наличии исключительных обстоятельств этот срок может быть продлен, но не более чем до двух лет. Письменные обращения можно направлять по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008; на электронную почту: [email protected].

2. В Украине также действует Национальная “горячая линия” по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации общественной организации “Ла Страда” (0800500335 или короткий номер с мобильного 116 123), а также Правительственная горячая линия по вопросам помощи пострадавшим от насилия (1547).

3. Если во время совершения дискриминации по признаку пола имеется состав административного или уголовного правонарушения, тогда за защитой нужно обратиться в органы полиции.

4. Потерпевший от гендерной дискриминации может обратиться за защитой в суд и имеет право на возмещение материального ущерба и морального ущерба.

5. Для получения правовой помощи пострадавшие от дискриминации по признаку пола имеют право обратиться в центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.