Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

“Вчера Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, тем самым проложила путь к легализации электронного ИНН (налоговый номер, который мы все таскаем с собой на бумажечке). Он скоро будет в “Дії”, как отдельный электронный документ, который легко шерится через QR и пуш-уведомление любому госоргану (сейчас он уже у вас в е-загранпаспорте)”, – написал он.

“Жду момента, когда смогу сжечь этот жизнью потрепанный кусок бумаги”, – добавил Федоров.

При этом он не уточнил, когда именно будет представлен электронный ИНН в мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что в мобильном приложении “Дія” теперь доступен полный комплекc услуг для водителей.

Напомним, 16 декабря в Украине заработала бета-версия мобильного приложения “Дія”. Оно предоставляет возможность добавить цифровое водительское удостоверение, техпаспорт и страховку. В январе также появилась возможность онлайн-оплаты и проверки штрафов.

Позднее Кабинет Министров разрешил украинцам путешествовать внутри страны, используя водительское удостоверение, в том числе электронное, вместо паспорта.