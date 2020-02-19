Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в мае текущего года передаст в Фонд государственного имущества первые заводы "Укрспирта", которые подлежат приватизации.

Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Отмечается, что для реализации приватизации 41 предприятия ГП “Укрспирт” необходимо завершить регистрацию имущества спиртовых заводов, имущество передать на приватизацию в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) как “отдельное имущество” (пулом основных средств каждой целостной производственного участка), с возможностью не завершать реорганизацию предприятий. Это позволит передать объекты на приватизацию в кратчайшие сроки.

“Планируется в этом году в Фонд госимущества передать первых 36 предприятий ГП “Укрспирт”, в которых все имущество зарегистрировано, или частично зарегистрировано – до 15 мая, остальных 5 – до 16 июня, а предприятия Концерна “Укрспирт” – до 1 июля. Фонд госимущества, в свою очередь, подготовит предприятия к продаже и выставит их на аукционы через платформу ProZorro.Продажи”, – отметил Высоцкий.

Он также подчеркнул, что частный бизнес с 1 июля 2020 года сможет получить лицензию на производство спирта.