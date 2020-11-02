Министерство финансов Украины заявило, что не может заложить компенсацию "зеленого" тарифа производителям возобновляемой энергии в расходы государственного бюджета на 2021.

Об этом говорится в отчете министерства, который есть в распоряжении издания Бизнес.Цензор.

В отчете Минфин предложил отказаться от предложения Министерства энергетики выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на сумму 9 млрд грн для компенсации долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников, которые были образованы до 1 августа 2020 года.

“Указанные предложения не могут быть поддержаны, поскольку увеличение внутренних заимствований может привести к разбалансировке государственных финансов, снижение кредитных рейтингов Украины, а также значительного увеличения объема государственного долга”, – говорится в отчете ведомства.

Минфин отмечает, что также не поддерживает рекомендацию Министерства энергетики заложить в госбюджет 33,86 млрд грн на финансовую поддержку госкомпании “Гарантированный покупатель”.

“При этом источники сбалансирования государственного бюджета Минэнерго не определены, а также не определены другие, в частности тарифные меры оказания указанной поддержки”, – сообщает Министерство финансов.

Ведомство предлагает Минэнергетики и Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подготовить предложения об изменении законодательства, чтобы урегулировать работу рынка электроэнергии.

“Минэнерго совместно с НКРЭКУ подготовить предложения по изменениям в законодательство, регулирующее функционирование рынка электрической энергии, для ликвидации кризисных явлений и долгов на рынке электроэнергии и его сбалансированного функционирования без привлечения средств государственного бюджета”, – говорится в отчете.