Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

“Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот – инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом”, – сообщил Таран.

По его словам, предварительный анализ дает основания полагать, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю.

“Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы”, – добавил министр.

Таран также отметил, что по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков. Министр добавил также, что двигатель самолета имел в запасе более пяти тысяч летных часов до очередного ремонта.

Кроме того, по его словам, самолет 1977 производства, то есть ему 43 года, но он мог осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борте. Он также подчеркнул, что в течение вчерашнего дня самолет совершил шесть взлетов и пять посадок и должен был еще работать до 23:00.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.

В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.

По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.

Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.