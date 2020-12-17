Об этом сообщает телеканал CNN.

“Министр Бернхардт сегодня (в среду, – ред.) дал положительный результат на COVID-19. В настоящее время у него нет симптомов, и он продолжит работать от имени американского народа, пока находится на изоляции”, – сказал Николас Гудвин, пресс-секретарь Министерства внутренних дел.

Бернхардта не было на заседании кабинета министров с Трампом в среду.

Ранее COVID-19 выявили у министра жилищного строительства и городского развития Бена Карсона – его госпитализировали. Положительный тест оказался и у руководителя президентской кампании, главы администрации Трампа, нескольких высокопоставленных помощников по кампании, у личного адвоката Руди Джулиани и несколько высокопоставленных помощников Белого дома. Президент, первая леди и два его сына также дали положительный результат на COVID-19.