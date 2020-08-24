Замкомандующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси полковник Олег Орлов заявил, что что в воздушных шариках, запущенных литовской стороной на границе, могла быть взрывчатка или яд.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Беларуси.

По словам Орлова, Беларусь рассматривает инцидент, как провокацию.

“Эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданскими судами. Никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее”, – заявил он.

Также он подчеркнул, что белорусская авиация дейстовала соответствующе ситуации, а также белорусскому и международному законодательству и не нарушали воздушное пространство Литвы.