Об этом сообщается на сайте Минобороны Беларуси.
По словам Орлова, Беларусь рассматривает инцидент, как провокацию.
“Эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданскими судами. Никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее”, – заявил он.
Также он подчеркнул, что белорусская авиация дейстовала соответствующе ситуации, а также белорусскому и международному законодательству и не нарушали воздушное пространство Литвы.
- Ранее министерство иностранных дел Литвы вызвало посла Беларуси Валерия Барановского для вручения ему ноты протеста. Накануне Беларусь и Литва обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства.