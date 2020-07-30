В четверг, 30 июля, в столице Беларуси проходит масштабный концерт-митинг в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской и кандидатов, которым отказали в регистрации.

Об этом сообщает издание “Радыё Свабода”.

В 18 часов в четверг в Парке дружбы народов в Минске начался концерт-митинг в поддержку оппозиционного кандитата в президенты Светланы Тихановской. Вместе с ней на митинге выступили представители штаба Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которых ЦИК Беларуси отказался регистрировать кандидатами в президенты. РС вело трансляцию акции:

Акция проходила легально, вход на нее был свободный, но место проведения митинга огорожено забором, правоохранители пропускали посетителей через рамки с металлоискателями и видеокамерами, досматривали сумки. В парке были отключены коммуникации, в округе остановлено движение транспорта.

Митинг завершился около 22 часов. О каких-либо чрезвычайных ситуациях во время его проведения не сообщалось.

Митинг собрал около 25 тысяч человек к 19 часам. Спустя полтора часа через пункты пропуска прошли уже более 34 тысяч человек. Площадка, подготовленная для его проведения, была полностью заполнена людьми. Многие пришедшие на акцию остались за забором.

Так это выглядело с высоты птичьего полета:

Некоторые участники акции принесли символику: бело-красно-белые и государственные флаги, белые ленточки и пр.

Напомним, белорусский блогер Сергей Тихановский, который планировал вступить в президентскую гонку, был задержан. Он не мог предоставить документы для ЦИК лично и ему было отказано в регистрации. Тогда жена блогера Светлана Тихановская подала свою кандидатуру.

Ее зарегистрировали кандидатом 14 июля. За прошедшую неделю Тихановская дважды общалась с журналистами о вопросах Крыма и Донбасса. Сначала в интервью изданию “Медуза” Тихановская не дала прямого ответа на вопрос относительно Крыма.

“Я понимаю, что вопрос о Крыме раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть”, — сказала она.

Ситуацию на Донбассе она прокомментировала так: “Что касается Донбасса, то там идет война, и это ужасно. Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны”.

Впоследствии в интервью Euroradio кандидат в президенты вновь заявила, что она как женщина против войны и переживает, что Украина была втянута в войну. Также она дала ответ на вопрос о том, чей Крым: “Юридически Крым украинский, а фактически — русский”.