В Минске, столице Беларуси, снова начались перебои с интернетом. Оператор мобильной связи А1 сообщил, что скорость снижена "с целью обеспечения национальной безопасности".

Пользователи жалуются, что очень медленно прогружаются мессенджеры и соцсети, а также некоторые внешние ресурсы.

В пресс-службе оператора А1 заявили, что интернет замедлился “по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности”.

С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных”, – говорится в сообщении.

Это уже не первый случай серьезных перебоев с интернетом в Беларуси. В первые дни протестов в крупных городах страны также пропал мобильный интернет.