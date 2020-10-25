Об этом сообщает TUT.BY и Радыё Свабода.
В обед в центр города власти согнали водометы. Также сообщалось об ограничении работы метро и пропаже мобильного Интернета.
Многотысячная колонна демонстрантов собралась у площади Победы. Они двигались в сторону центра. Активисты пришли к стеле “Минск – город герой”.
Отмечается, что на марш протеста вышли около 100 тысяч человек.
Позже против участников акции начали применять светошумовые гранаты, газовые гранаты и резиновые пули. Задержаны, по меньшей мере, 50 человек, среди которых есть журналисты.
Также есть пострадавшие.
- Ранее сообщалось, что силовики применили спецсредства против участников Марша пенсионеров, который проходил на улицах Минске.
- Также заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что в случае необходимости силовики и военные будут применять спецсредства и боевое оружие против митингующих.