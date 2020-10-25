В столице Беларуси - Минске - 11-ый марш протеста против режима Александра Лукашенко и фальсификации выборов президента, которые состоялись 9 августа, закончился разгоном гранатами и резиновыми пулями.

Об этом сообщает TUT.BY и Радыё Свабода.

В обед в центр города власти согнали водометы. Также сообщалось об ограничении работы метро и пропаже мобильного Интернета.

Многотысячная колонна демонстрантов собралась у площади Победы. Они двигались в сторону центра. Активисты пришли к стеле “Минск – город герой”.

Отмечается, что на марш протеста вышли около 100 тысяч человек.

Позже против участников акции начали применять светошумовые гранаты, газовые гранаты и резиновые пули. Задержаны, по меньшей мере, 50 человек, среди которых есть журналисты.

Также есть пострадавшие.