Об этом сообщают белорусские издания TUT.by и“Радыё Свабода”.
Сегодня в Минске проходит масштабная акция протеста под названием “Марш свободы”. Участники акции собрались у стелы “Минск — город героев” на проспекте Победителей и заполнили Парк Победы, который ее окружает, а также прилегающие улицы. Они несут два 100-метровых бело-красно-белых флага.
По подсчетам РС, участие в митинге принимают более 100 тысяч человек. По данным TUT.by — участников уже около 200 тысяч.
https://t.me/tutby_official/11123
https://t.me/tutby_official/11123
Митингующие не перекрывают проезжую часть, автомобили свободно ездят и сигнализируют в поддержку протеста.
Участники акции выступают против действующего президента Александра Лукашенко и призывают его уйти в отставку. Они скандируют: “Уходи!”, “Лукашенко в автозак” и “Верим, можем, победим”.
Некоторые митингующие держат плакаты с надписями “Честные выборы, трибунал, свободу политзаключенным”, “Лукашенко уходи”, “Лукашенко не мой президент” и другими.
По информации СМИ, полиции и внутренних войск замечено на улицах не было.
Напомним, несколько дней назад в Минске прошел митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Во время мероприятия Лукашенко вышел на сцену и обратился к демонстрантам с речью, в которой отверг идею повторного проведения выборов.
- После проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 11 августа министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть одного участника акции протеста в Минске.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС подчеркнули, что не принимают результаты президентских выборов в этой стране.