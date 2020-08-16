Об этом сообщают белорусские издания  TUT.by и“Радыё Свабода”. 

Сегодня в Минске проходит масштабная акция протеста под названием “Марш свободы”. Участники акции собрались у стелы “Минск — город героев” на проспекте Победителей и заполнили Парк Победы, который ее окружает, а также прилегающие улицы. Они несут два 100-метровых бело-красно-белых флага.

протести_Білорусь

Фото: TUT.by

По подсчетам РС, участие в митинге принимают более 100 тысяч человек. По данным TUT.by — участников уже около 200 тысяч.

https://t.me/tutby_official/11123

https://t.me/tutby_official/11123

Митингующие не перекрывают проезжую часть, автомобили свободно ездят и сигнализируют в поддержку протеста.

протести_Білорусь

Фото: TUT.by

Участники акции выступают против действующего президента Александра Лукашенко и призывают его уйти в отставку. Они скандируют: “Уходи!”, “Лукашенко в автозак” и “Верим, можем, победим”.

Некоторые митингующие держат плакаты с надписями “Честные выборы, трибунал, свободу политзаключенным”, “Лукашенко уходи”, “Лукашенко не мой президент” и другими.

протести_Білорусь

Фото: TUT.by

протести_Білорусь

Фото: TUT.by

По информации СМИ, полиции и внутренних войск замечено на улицах не было.

Напомним, несколько дней назад в Минске прошел митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Во время мероприятия Лукашенко вышел на сцену и обратился к демонстрантам с речью, в которой отверг идею повторного проведения выборов.

  • После проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек.
  • На второй день протестов, СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 11 августа министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть одного участника акции протеста в Минске.
  • 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
  • После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
  • Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС подчеркнули, что не принимают результаты президентских выборов в этой стране.