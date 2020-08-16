В воскресенье, 16 августа, около 200 тысяч белорусов собрались на "Марш свободы" в центре Минска. Протестующие требуют отставки президента страны Александра Лукашенко.

Об этом сообщают белорусские издания TUT.by и“Радыё Свабода”.

Сегодня в Минске проходит масштабная акция протеста под названием “Марш свободы”. Участники акции собрались у стелы “Минск — город героев” на проспекте Победителей и заполнили Парк Победы, который ее окружает, а также прилегающие улицы. Они несут два 100-метровых бело-красно-белых флага.

По подсчетам РС, участие в митинге принимают более 100 тысяч человек. По данным TUT.by — участников уже около 200 тысяч.

https://t.me/tutby_official/11123

https://t.me/tutby_official/11123

Митингующие не перекрывают проезжую часть, автомобили свободно ездят и сигнализируют в поддержку протеста.

Участники акции выступают против действующего президента Александра Лукашенко и призывают его уйти в отставку. Они скандируют: “Уходи!”, “Лукашенко в автозак” и “Верим, можем, победим”.

Некоторые митингующие держат плакаты с надписями “Честные выборы, трибунал, свободу политзаключенным”, “Лукашенко уходи”, “Лукашенко не мой президент” и другими.

По информации СМИ, полиции и внутренних войск замечено на улицах не было.

Напомним, несколько дней назад в Минске прошел митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Во время мероприятия Лукашенко вышел на сцену и обратился к демонстрантам с речью, в которой отверг идею повторного проведения выборов.