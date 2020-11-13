В ночь на 13 ноября тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память умершего после избиения минчанина Романа Бондаренко. Мужчину схватили после ссоры из-за белорусского флага.

#Буквы рассказывают, что известно о смерти мужчины, и какой была реакция общества на его гибель.

Избиение и смерть

Последний месяц в городах Беларуси группа неизвестных активистов, деятельность которых активно освещают на государственном телевидении, ездит по улицам и срывает бело-красно-белые ленты и флаги, а также зарисовывает граффити с “незарегистрированной символикой” цветами государственного флага, сообщает белорусское издание TUT.by.

Как известно, бело-красно-белый белорусский флаг стал символом протестов за отставку Александра Лукашенко с поста президента и против полицейского произвола, вспыхнувших в страны в августе.

Вечером 11 ноября во двор, известный как “Площадь перемен”, на улице Червякова в Минске приехали неизвестные. Они срезали бело-красно-белые ленты и закрасили мурал на трансформаторной будке.

Жители двора были возмущены действиями гостей и вышли на улицу, чтобы выразить несогласие. Среди них был и 31-летний Роман Бондаренко. Между неизвестными и Бондаренко произошли стычки, его скрутили и уволокли к машине. Это зафиксировано на по меньшей мере 5 видеозаписях, пишет TUT.by.

Инцидент произошел около 22:15. В 22:33 на место прибыла милиция, которую, согласно сообщению главка, вызвали из-за заявления о драке.

В милиции заявили, что вызвали избитому Бондаренко “скорую” на место, однако подтверждений этого журналисты не нашли.

По информации СМИ, мужчину доставили в Центральное районное управление внутренних дел Минска, а оттуда — “скорой” в больницу.

По данным выписки Бондаренко (ее без печатей и подписей прислали в редакцию TUT.by читатели), мужчину осматривали в больнице в 00:05 12 ноября. Что происходило с ним 1,5 часа от приезда милиции до попадания в больницу — неизвестно.

В выписке указано, что Бондаренко попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, без сознания. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины, ушибы. Алкогольная интоксикация — под вопросом.

Врачи боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не удалось. Вечером 12 ноября в больнице сообщили, что Бондаренко умер.

Реакция власти Лукашенко

Правоохранители уверяют, что уже ведут расследование инцидента. Этим делом будет заниматься Генеральная прокуратура.

Соответствующий приказ дал Александр Лукашенко, непризнанный президент Беларуси, мотивируясь тем, что в избиении мужчины “все стали обвинять милицию”, и если бы дело расследовали милиционеры, доверия к следствию не было бы.

Реакция Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило соболезнования родным и близким погибшего, обвинив в его смерти белорусские власти.

“Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которые привели к смерти Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осужденные всем демократическим миром”, — говорится в заявлении министерства.

Реакция общественности

В ночь с четверга на пятницу тысячи людей пришли к “Площади перемен”, чтобы почтить память Романа Бондаренко. Они приносили цветы, игрушки, зажигали свечи и фонарики на телефонах и скандировали “Трибунал”, пишет TUT.by.

Видео с дрона демонстрирует, насколько много людей ночью почтили память Бондаренко:

Одновременно акции памяти Бондаренко происходили и в других частях Минска. Минчане собирались небольшими группами и зажигали свечи, развешивали плакаты и транслировали слова солидарности на зданиях с помощью проектора.