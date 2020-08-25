Об этом сообщает издание TUT.by.
Митингующие поддержали и тех педагогов, которые честно посчитали голоса на выборах президента.
Издание сообщает, что на акции присутствовали около 200 педагогов, студентов, их родителей и других солидарных белорусов.
“Нам надоело лежать мордой в пол”, – сказала изданию учительница английского, которая пришла на митинг.
Она считает, что работники школы больше не могут молчать.
На митинге не обошлось и без силовиков. Они согнали к месту акции автозаки и другую технику, а также сделали показательный круг перед протестующими.
Люди скандировали им “Позор!” и “Трибунал!”.
- Ранее действующий президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал увольнять учителей, которые поддержали протесты против действующей власти.