Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.
Десятки тысяч протестующих вплотную подошли к заграждению силовиков и скандируют “Трибунал”. Силовики подняли щиты, но пока не отгоняют демонстрантов.
Протестующие подходят к забору помещения самопроголошенго президента и скандируют: “Мы на день рождения” и “Выходи”.
У Дворца Независимости много людей, конец толпы – у стелы. Люди клали “подарки” Лукашенко перед водометами. Между Дворцом Независимости и БелЭкспо есть два БТРа.
Как сообщает TUT. BY, люди окружили резиденцию Лукашенко. Несколько человек предлагали воду силовикам. К ограждению подошла девушка во всем черном, подняла руки. Люди выкрикивали: “Мы безоружны, пришли на день рождения!”.
Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.
15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
19 августа Евросовет обнародовал заявление, согласно которому Европейский союз в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.
- В субботу, 29 августа, в Минске (Беларусь) тысячи женщин вышли на улицы города на марш солидарности.