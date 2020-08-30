В Минске участники акции протеста против действующей власти пришли во Дворец Независимости, который является резиденцией президента Александра Лукашенко. Дорогу к резиденции перекрыли силовики.

Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.

Десятки тысяч протестующих вплотную подошли к заграждению силовиков и скандируют “Трибунал”. Силовики подняли щиты, но пока не отгоняют демонстрантов.

Протестующие подходят к забору помещения самопроголошенго президента и скандируют: “Мы на день рождения” и “Выходи”.

У Дворца Независимости много людей, конец толпы – у стелы. Люди клали “подарки” Лукашенко перед водометами. Между Дворцом Независимости и БелЭкспо есть два БТРа.

Как сообщает TUT. BY, люди окружили резиденцию Лукашенко. Несколько человек предлагали воду силовикам. К ограждению подошла девушка во всем черном, подняла руки. Люди выкрикивали: “Мы безоружны, пришли на день рождения!”.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.

15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.

19 августа Евросовет обнародовал заявление, согласно которому Европейский союз в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.