Сегодня, 27 сентября, в Беларуси в центр Минска перед возможными протестами стянули военную технику и закрыли станции метро.

Об этом сообщает TUT.by.

В центре Минска снова скопилось много военной техники, а на вход и выход закрыли центральные станции метро “Площадь Ленина”, “Октябрьская”, “Площадь Победы”, “Площадь Якуба Коласа”, “Купаловская”, “Немига”, “Фрунзенская”.

Сообщается, что у Дворца независимости замечено рекордное количество техники – автобусы, автозаки, БМП и бронеавтомобили. На площадь Независимости стянули водометы, автозаки, “рубежи” и много силовиков со щитами.

Также колонны БТР видели около стелы “Минск – город-герой”.

По информации издания, задержан как минимум один человек. Возле ТЦ “Галерея” неизвестные в масках и балаклавах задержали мужчину, в руках которого был букет белых и красных цветов.