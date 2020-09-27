Об этом сообщает TUT.by.
В центре Минска снова скопилось много военной техники, а на вход и выход закрыли центральные станции метро “Площадь Ленина”, “Октябрьская”, “Площадь Победы”, “Площадь Якуба Коласа”, “Купаловская”, “Немига”, “Фрунзенская”.
Сообщается, что у Дворца независимости замечено рекордное количество техники – автобусы, автозаки, БМП и бронеавтомобили. На площадь Независимости стянули водометы, автозаки, “рубежи” и много силовиков со щитами.
Также колонны БТР видели около стелы “Минск – город-герой”.
По информации издания, задержан как минимум один человек. Возле ТЦ “Галерея” неизвестные в масках и балаклавах задержали мужчину, в руках которого был букет белых и красных цветов.
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