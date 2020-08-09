В Минске ОМОН начал наступление на протестующих, которые построили баррикады из мусорных баков.

Об этом сообщает TUT.BY.

Жители Минска перешли к решительным действиям и начали возводить баррикады на улицах города из мусорных баков. В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.

На фотографиях и видео видно, как правоохранители начинают бежать за толпой протестующих, которые расположились на проезжей части. Кроме того, силовики, как сообщает TUT.BY начали штурм сооруженных баррикад.

Сообщается, что в Минске журналиста ранили светошумовой гранатой.

“Белсат” сообщает, что силовики атаковали протестующих, есть раненые.

“Все выглядит как настоящая война”, – сообщил журналист.

В столице Беларуси уже несколько часов нет интернета, сообщает пресса.

МВД Беларуси проводит заседание оперативного штаба в связи с протестами.