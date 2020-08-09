Об этом сообщает TUT.BY.
Жители Минска перешли к решительным действиям и начали возводить баррикады на улицах города из мусорных баков. В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.
— Чай з варэннем (@belteanews) August 9, 2020
На фотографиях и видео видно, как правоохранители начинают бежать за толпой протестующих, которые расположились на проезжей части. Кроме того, силовики, как сообщает TUT.BY начали штурм сооруженных баррикад.
Сообщается, что в Минске журналиста ранили светошумовой гранатой.
“Белсат” сообщает, что силовики атаковали протестующих, есть раненые.
“Все выглядит как настоящая война”, – сообщил журналист.
В столице Беларуси уже несколько часов нет интернета, сообщает пресса.
МВД Беларуси проводит заседание оперативного штаба в связи с протестами.
- В Беларуси в день выборов президента проходят массовые протесты. Правоохранители задерживают протестующих, некоторые медиа блокируют на территории страны.
- Автозак белорусских силовиков протаранил толпу протестующих в Минске.