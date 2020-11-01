В Минске, где проходят массовые акции протеста, силовики делали предупредительные выстрелы в воздух.

Об этом сообщает портал TUT.by.

Предупредительные выстрелы в центре Минска.

В районе возле лесного массива на северной окраине Минска – Куропат, где собралось много демонстрантов, силовики использовали светошумовые гранаты. Людей задерживают.

Сообщается, що в Минске задержаны три корреспондента газеты “Новы Час” — Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович и Яна Трусило. Дмитриев при задержании был сильно избит и сейчас находится в Партизанском РУВД. Зенькович и Трусило доставлены в Октябрьское РУВД. Они работали на акции протеста в Минске.

Ранее перестал выходить на связь оператор телеканала “Белсат” Дмитрий Солтан.