Силовики применили спецсредства против участников Марша пенсионеров, который проходил на улицах Минске.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

В понедельник, 12 октября, на улицах белорусских городов, в частности — в Минске, состоялся уже второй Марш пенсионеров.

В нем приняли участие женщины и мужчины пожилого возраста. Таким образом они вторую неделю подряд поддерживают протесты против результатов выборов, которые продолжаются в стране уже более 2 месяцев.

Многие участники и участницы акции были с бело-красно-белыми флагами и плакатами, некоторые приносили цветы.

В белорусской столице во время марша протестующие несколько раз вступали в конфронтацию с неизвестными мужчинами в форме, которые задерживали людей на улицах.

Многочисленные видео демонстрируют, как участники Марша пенсионеров пытались “отбивать” задержанных, а также бросали в сторону людей в форме цветы.

Во время одного из таких инцидентов силовики применили против участников Марша спецсредства — газ и свето-шумовые патроны.

Впоследствии этот факт подтвердил представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

“Было применение свето-шумовых патронов из пистолета “Оса”и слезоточивого газа — в тот момент, когда граждане начали проявлять агрессию против правоохранителей”, — заявил он.