Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.
В понедельник, 12 октября, на улицах белорусских городов, в частности — в Минске, состоялся уже второй Марш пенсионеров.
В нем приняли участие женщины и мужчины пожилого возраста. Таким образом они вторую неделю подряд поддерживают протесты против результатов выборов, которые продолжаются в стране уже более 2 месяцев.
Многие участники и участницы акции были с бело-красно-белыми флагами и плакатами, некоторые приносили цветы.
В белорусской столице во время марша протестующие несколько раз вступали в конфронтацию с неизвестными мужчинами в форме, которые задерживали людей на улицах.
Многочисленные видео демонстрируют, как участники Марша пенсионеров пытались “отбивать” задержанных, а также бросали в сторону людей в форме цветы.
Во время одного из таких инцидентов силовики применили против участников Марша спецсредства — газ и свето-шумовые патроны.
Впоследствии этот факт подтвердил представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.
“Было применение свето-шумовых патронов из пистолета “Оса”и слезоточивого газа — в тот момент, когда граждане начали проявлять агрессию против правоохранителей”, — заявил он.
- Ранее заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что в случае необходимости силовики и военные будут применять спецсредства и боевое оружие против митингующих.
- 11 октября во городах Беларуси состоялся “Марш гордости”, участники которого требовали освобождения политзаключенных. Участников акций и сотрудников СМИ, освещавшие события митинга, задерживали.
- 10 октября Александр Лукашенко, которого ряд стран мира, включая Украину, не признали легитимным президентом Беларуси, встретился с лидерами оппозиции в СИЗО.