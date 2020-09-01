В Минске 1 сентября студенты вышли на протесты возле своих университетов на улицы города с требованием освободить политзаключенных и провести честные выборы, их начали задерживать правоохранители.

Об этом сообщает TUT.by.

В частности, студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) начали собирать подписи под петицией о честных выборах.

Студенты предложили подписать текст петиции министру иностранных дел Владимиру Макею, но отказался.

Также TUT .by сообщает, что студентов начали задерживать недалеко от площади Победы и моста через Свислочь.

По данным издания “Наша нива”, на данный момент задержали как минимум 17 студентов.