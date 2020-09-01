Об этом сообщает TUT.by.
В частности, студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) начали собирать подписи под петицией о честных выборах.
Студенты предложили подписать текст петиции министру иностранных дел Владимиру Макею, но отказался.
Также TUT .by сообщает, что студентов начали задерживать недалеко от площади Победы и моста через Свислочь.
По данным издания “Наша нива”, на данный момент задержали как минимум 17 студентов.
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- Президентские выборы состоялись 9 августа. Тогда же начались массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.
- 30 августа в Минске участники акции протеста против действующей власти пришли во Дворец Независимости, который является резиденцией президента Александра Лукашенко. Дорогу к резиденции перекрыли силовики.