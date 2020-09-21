Об этом сообщает “Радыё Свабода”.
Адвокат Колесниковой Людмила Козак заявила, что защита планирует обжаловать решение в суде, если оно появится.
“Причины судья не объяснил. Если мы получим решение, мы будем продолжать его обжаловать в Верховном суде”, – сообщила она.
Сама Колесникова участвовала в заседании по видеосвязи.
“Она имела прекрасный вид, была веселой, приветствовала всех. И все в зале отвечали ей бурными аплодисментами, что не понравилось судье”, – сообщила адвокат.
- Напомним, 7 сентября Колесникову в центре Минска похитили неизвестные. Впоследствии в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину.
- Родненков и Кравцов той ночью действительно выехали за границу, теперь они находятся на территории Украины. #Буквы выяснили, что Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала.
- СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе с Украиной. Затем стало известно, что Колесникова разорвала свой паспорт и отказалась покидать страну. Долгое время не было известно, где именно находится политик.
- 9 сентября стало известно, что Колесникова в СИЗО, ей предъявили подозрение в деле о захвате власти.
- 16 сентября Следственный комитет Беларуси выдвинул обвинение члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой.