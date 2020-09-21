Сегодня Минский городской суд отклонил апелляции защиты белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой и Ильи Салея.

Об этом сообщает “Радыё Свабода”.

Адвокат Колесниковой Людмила Козак заявила, что защита планирует обжаловать решение в суде, если оно появится.

“Причины судья не объяснил. Если мы получим решение, мы будем продолжать его обжаловать в Верховном суде”, – сообщила она.

Сама Колесникова участвовала в заседании по видеосвязи.

“Она имела прекрасный вид, была веселой, приветствовала всех. И все в зале отвечали ей бурными аплодисментами, что не понравилось судье”, – сообщила адвокат.