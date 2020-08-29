В субботу, 29 августа, в Минске (Беларусь) тысячи женщин вышли на улицы города на марш солидарности.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Запад”.

Акция стартовала на площади победы.

Изначально сотни женщин, одетых преимущественно в белое и красное, собрались по обе стороны проспекта Независимости на площади Победы. Со всех сторон также к площади подходили колонны женщин. Они держали цветы и плакаты с различными лозунгами.

В свою очередь силовики заранее подогнали туда автозаки. На месте проведения акции присутствовал ОМОН.

По громкоговорителю участниц акции предупреждали о том, что мероприятие не санкционировано. Протестующие в ответ скандировали: “Не простим!”.

Впоследствии колонна начала двигаться в сторону цирка и Октябрьской площади. В ответ ОМОН перекрыл проход в сторону цирка с обеих сторон проспекта. На проезжей части, в частности, были выставлены микроавтобусы.

Бойцы ОМОНа и машины силовиков вытеснили женщин с проезжей части. В это время была задержана съемочная группа белорусского бюро “Радио Свобода”.

Но это все равно не остановило участниц марша. Они продолжили свой путь, скандируя: “Саша, ты уволен!” (подразумевается Александр Лукашенко), “Не забудем, не простим!”, “Позор!”, “Трибунал!”

Возле станции метро “Академия наук” проход вновь заблокировали ОМОНовцы. Несмотря на это, женщины решили не заканчивать акцию: они развернулись и пошли обратно — к площади Победы.

ОМОН не единожды пытался перекрыть путь протестующим, разделить колонну, но марш это не остановило.

Как информирует “Интерфакс-Запад”, силовики осуществляли точечные задержания участников марша солидарности. В частности, был задержан молодой человек, который “отбился” от основной колонны.

Также есть информация о задержании двух человек, которых силовики буквально “выволокли” из рейсового автобуса за руки и ноги.

Согласно оценкам журналистов издания TUT.BY, в марше приняли участие более 10 тысяч человек. В данный момент акция подходит к завершению.