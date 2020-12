Об этом сообщает белорусское агентство “БЕЛТА” со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

“13 декабря с 12:00 в разных районах столицы собирались группы людей (общее количество не превысила 800 человек), которые обозначали себя незарегистрированной символикой. Участников несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий. Те, кто не реагировал на просьбы, и наиболее активные граждане были задержаны “, – говорится в сообщении.

На территории Минска задержано более 300 граждан – по ст.23.34 КоАП за “нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий”, а также за ст.23.4 КоАП за “неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел”.

#Belarus Happening right now in #Minsk. Military vehicles, paddy wagons, cars with barbed wire arrived. People with red and green flags were brought to greet them. Of course they knew the route of the vehicles. Today is another march being planned. People are as defiant as ever pic.twitter.com/sL0mqq5CLU

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) December 13, 2020