В Минске во Дворце независимости прошла официальная церемония инаугурации Александра Лукашенко. Это шестая по счету.

Об этом сообщает белорусское издание Tut.by.

Отмечается, что дата и время проведения мероприятия до последнего момента держалась в тайне.

Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.

Лукашенко заявил, что вступает в должность президента с чувством гордости за белорусов.

“В этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать”.

С утра 23 сентября у Дворца независимости жители Минска заметили много военной техники. В столице были перекрыты центральные улицы и проспекты. По ним во дворец проследовал кортеж Лукашенко

Президентские выборы состоялись 9 августа. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%. Лукашенко занимает эту должность с 1994 года.