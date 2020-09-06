В субботу, 5 сентября, в Минске (Беларусь) состоялась очередная акция протеста под названием "Женский марш мира".

Об этом сообщают издание TUT.BY и белорусское подразделение “Радио Свобода”.

Днем участницы акции собрались возле Комаровского рынка, после чего колонной направились к проспекту Независимости.

Среди протестующих ходили силовики в штатском, с рациями, но замечаний никому не делали.

Некоторые участницы марша держали в руках плакаты, цветы, бело-красно-белые флаги. Несколько человек пришли с флагами других стран (в том числе можно было заметить флаг Украины).

Некоторые женщины вышли на протест в шуточных балаклавах: в ответ на то, что сотрудники милиции, в том числе ОМОН, прячут свои лица.

Участницы марша также взяли с собой игрушки панд в знак солидарности с IT-компанией PandaDoc: в отношении ее четырех сотрудников открыто уголовное дело. Топ-менеджеры PandaDoc поддерживали учителей и силовиков, которые не захотели нарушать закон во время президентских выборов и уволились.

Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим в знак поддержки.

Во время освещения акции были задержаны журналисты телеканала “Белсат” (они вели прямой эфир с марша). Участницы акции пытались помешать людям в балаклавах забрать журналистов, однако им не удалось этого сделать.

Спустя несколько часов протестующие собрались на площади Независимости. Там же находились силовики в форме без опознавательных знаков, сообщает агентство “Интерфакс-Запад”. Собравшихся просили разойтись, однако, люди не уходили, продолжая скандировать лозунги, а также устроили большие хороводы.

Через некоторое время участники марша разошлись. В общей сложности акция длилась несколько часов.

Согласно оценкам журналистов издания TUT.BY, в ней приняли участие не менее 10 тысяч человек.

Стоит отметить, что это не первая подобная акция. Так, 29 августа в Минске тысячи женщин вышли на улицы города на марш солидарности. ОМОН не единожды пытался перекрыть путь протестующим, разделить колонну, но марш это не остановило.