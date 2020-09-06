Об этом сообщают издание TUT.BY и белорусское подразделение “Радио Свобода”.
Днем участницы акции собрались возле Комаровского рынка, после чего колонной направились к проспекту Независимости.
Среди протестующих ходили силовики в штатском, с рациями, но замечаний никому не делали.
Некоторые участницы марша держали в руках плакаты, цветы, бело-красно-белые флаги. Несколько человек пришли с флагами других стран (в том числе можно было заметить флаг Украины).
Некоторые женщины вышли на протест в шуточных балаклавах: в ответ на то, что сотрудники милиции, в том числе ОМОН, прячут свои лица.
Участницы марша также взяли с собой игрушки панд в знак солидарности с IT-компанией PandaDoc: в отношении ее четырех сотрудников открыто уголовное дело. Топ-менеджеры PandaDoc поддерживали учителей и силовиков, которые не захотели нарушать закон во время президентских выборов и уволились.
Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим в знак поддержки.
Во время освещения акции были задержаны журналисты телеканала “Белсат” (они вели прямой эфир с марша). Участницы акции пытались помешать людям в балаклавах забрать журналистов, однако им не удалось этого сделать.
Спустя несколько часов протестующие собрались на площади Независимости. Там же находились силовики в форме без опознавательных знаков, сообщает агентство “Интерфакс-Запад”. Собравшихся просили разойтись, однако, люди не уходили, продолжая скандировать лозунги, а также устроили большие хороводы.
Через некоторое время участники марша разошлись. В общей сложности акция длилась несколько часов.
Согласно оценкам журналистов издания TUT.BY, в ней приняли участие не менее 10 тысяч человек.
Стоит отметить, что это не первая подобная акция. Так, 29 августа в Минске тысячи женщин вышли на улицы города на марш солидарности. ОМОН не единожды пытался перекрыть путь протестующим, разделить колонну, но марш это не остановило.
- Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %. После объявления результатов в стране начались массовые акции протеста.
- 14 августа оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”. Представители белорусской оппозиции заявили, что выступают за “хорошие отношения” как со странами Евросоюза, так и с Россией.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 19 августа Евросовет обнародовал заявление, согласно которому Европейский союз в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.
- Эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.