Суд в Минске вынес приговор шести журналистам негосударственных СМИ, которые были задержаны за освещение протеста студентов 1 сентября. Им присудили по три дня заключения за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Об этом сообщает издание TUT.by, журналисты которого также были задержаны.

Как сообщалось ранее с 1 сентября в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске находились задержанные журналисты негосударственных белорусских изданий БелаПАН, TUT.by и “КП в Беларуси”. Они были задержаны во время освещения несанкционированной акции, которую 1 сентября устроили студенты. Все журналисты имели соответствующие отметки и жилеты с надписями “Пресса”.

В течение 1,2 и 3 сентября коллеги задержанных журналистов не могли добиться от представителей власти объснений по поводу причин задержания журналистов. Кроме того, долгое время не было известно даже то, где будут проходить судебные заседания по делам журналистов. Поэтому работники СМИ устроили акцию протеста на улицах Минска. Во время акции был задержан фотокорреспондента, который якобы толкнул милиционера.

В пятницу, 4 сентября, Октябрьский районный суд Минска рассматривал административные дела в отношении шести журналистов. По решению суда, все задержанные (Алексей Судников, Надежда Калинина (TUT.by), Мария Елешевич, Никита Недоверков, Святослав Зорков (КП) и Андрей Шавлюго (БелПАН) признаны виновными в участии в незаконной акции. Им присудили по 3 суток ареста. Учитывая пребывания под стражей с 1 сентября, все они будут отпущены в пятницу.

Журналисты отмечают, что в протоколы задержания журналистов вносились существенные изменения. В суде выступали подозрительные свидетели — с закрытыми масками и балаклавами лицами, измененными якобы ради безопасности именами. Свидетели путались в показаниях. В частности, могли заявлять, что видели, как журналисты направляли протестующих в ту или иную сторону, но где именно это было замечено — сказать не могли.

Заметим, журналистов не впервые задерживали во время протестов в городах Беларуси. В частности, 27 августа правоохранители задержали почти 20 представителей СМИ во время акции протеста на площади Свободы в Минске. В большинстве случаев журналистов задерживают для дополнительной проверки документов, после чего отпускают.

Одновременно работе журналистов препятствуют, блокируя сайты их изданий. В частности, 29 августа по приказу министерства информации Беларуси провайдеры заблокировали доступ к сайтам изданий “Наша Нива” и “Навины”.

Также белорусская межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере массово лишает аккредитации МИД сотрудников иностранных СМИ. Аккредитации лишили журналистов изданий Reuters, Associated Press, AFP и других.