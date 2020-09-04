Об этом сообщает издание TUT.by, журналисты которого также были задержаны.
Как сообщалось ранее с 1 сентября в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске находились задержанные журналисты негосударственных белорусских изданий БелаПАН, TUT.by и “КП в Беларуси”. Они были задержаны во время освещения несанкционированной акции, которую 1 сентября устроили студенты. Все журналисты имели соответствующие отметки и жилеты с надписями “Пресса”.
В течение 1,2 и 3 сентября коллеги задержанных журналистов не могли добиться от представителей власти объснений по поводу причин задержания журналистов. Кроме того, долгое время не было известно даже то, где будут проходить судебные заседания по делам журналистов. Поэтому работники СМИ устроили акцию протеста на улицах Минска. Во время акции был задержан фотокорреспондента, который якобы толкнул милиционера.
В пятницу, 4 сентября, Октябрьский районный суд Минска рассматривал административные дела в отношении шести журналистов. По решению суда, все задержанные (Алексей Судников, Надежда Калинина (TUT.by), Мария Елешевич, Никита Недоверков, Святослав Зорков (КП) и Андрей Шавлюго (БелПАН) признаны виновными в участии в незаконной акции. Им присудили по 3 суток ареста. Учитывая пребывания под стражей с 1 сентября, все они будут отпущены в пятницу.
Журналисты отмечают, что в протоколы задержания журналистов вносились существенные изменения. В суде выступали подозрительные свидетели — с закрытыми масками и балаклавами лицами, измененными якобы ради безопасности именами. Свидетели путались в показаниях. В частности, могли заявлять, что видели, как журналисты направляли протестующих в ту или иную сторону, но где именно это было замечено — сказать не могли.
Заметим, журналистов не впервые задерживали во время протестов в городах Беларуси. В частности, 27 августа правоохранители задержали почти 20 представителей СМИ во время акции протеста на площади Свободы в Минске. В большинстве случаев журналистов задерживают для дополнительной проверки документов, после чего отпускают.
Одновременно работе журналистов препятствуют, блокируя сайты их изданий. В частности, 29 августа по приказу министерства информации Беларуси провайдеры заблокировали доступ к сайтам изданий “Наша Нива” и “Навины”.
Также белорусская межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере массово лишает аккредитации МИД сотрудников иностранных СМИ. Аккредитации лишили журналистов изданий Reuters, Associated Press, AFP и других.
Что происходит в Беларуси?
В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.
Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.
На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.
Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.
18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.
19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.
Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.
- В субботу, 29 августа, в Минске тысячи женщин вышли на улицы города на марш солидарности.
- 30 августа в Минске и других городах Беларуси возобновились уличные акции протеста. Были задержания.
- Вечером протестующие пришли во Дворец Независимости, который является резиденцией президента Александра Лукашенко. Дорогу к резиденции перекрыли силовики.
- 1 сентября в Минске студенты вышли на протесты у своих университетов на улицы города с требованием об освобождении политзаключенных и проведения честных выборов. Их начали задерживать правоохранители.