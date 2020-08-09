Об этом сообщает белорусская агентство “Радио Свобода”.
Станции метро закрыли недалеко от проспекта Победителей, где происходят столкновения с правоохранителями и задержания протестующих.
В самой подземке начали объявлять, что для обслуживания пассажиров закрыты станции: “Октябрьская”, “Купаловская”, “Площадь Ленина”, “Немига”, “Фрунзенская”, “Молодежная”, якобы “с целью обеспечения безопасности пассажиров”.
В центре Минска возле стелы, где собрались митингующие, видны вспышки светошумовых гранат, слышны крики людей.
- Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси обновила данные по результатах президентских выборов. Лидирует Александр Лукашенко.
- В Беларуси в день выборов президента проходят массовые протесты. Правоохранители задерживают протестующих, некоторые медиа блокируют на территории страны.