Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY.
Сегодня в Минске проходит акция “Марш народного трибунала”. С самого утра силовики стянули в центр города и под резиденцию Александра Лукашенко спецтехнику.
Правозащитный центр “Вясна” сообщает имена 62 задержанных.
Волонтеры, которые ведут телеграм-канал “Списки Задержанных”, опубликовали 73 фамилии. Ознакомиться со списком можно на сайте spiski.live.
- Сегодня, 20 декабря, на свободу выпустили обладательницу титула “Мисс Беларусь-2008” Ольгу Хижинкову, которую более месяц назад задержали за участие в оппозиционной акции.