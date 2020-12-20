В воскресенье, 20 декабря, в столице Беларуси на акции протеста силовики задержали около 100 человек.

Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY.

Сегодня в Минске проходит акция “Марш народного трибунала”. С самого утра силовики стянули в центр города и под резиденцию Александра Лукашенко спецтехнику.

Правозащитный центр “Вясна” сообщает имена 62 задержанных.

Волонтеры, которые ведут телеграм-канал “Списки Задержанных”, опубликовали 73 фамилии. Ознакомиться со списком можно на сайте spiski.live.