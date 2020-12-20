Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY.

Сегодня в Минске проходит акция “Марш народного трибунала”. С самого утра силовики стянули в центр города и под резиденцию Александра Лукашенко спецтехнику.

Правозащитный центр “Вясна” сообщает имена 62 задержанных.

Волонтеры, которые ведут телеграм-канал “Списки Задержанных”, опубликовали 73 фамилии. Ознакомиться со списком можно на сайте spiski.live.

  • Сегодня, 20 декабря, на свободу выпустили обладательницу титула “Мисс Беларусь-2008” Ольгу Хижинкову, которую более месяц назад задержали за участие в оппозиционной акции.