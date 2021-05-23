У Мінську затримали засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому він летів, екстрено розвернули та посадили.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Nexta.

У Національному аеропорту Мінська аварійно сів літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Літак раптово поміняв курс через нібито повідомлення про мінування.

Після посадки літак обшукали, але бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд. Серед них був редактор Telegram-каналу “Білорусь головного мозку”, колишній редактор Nexta, журналіст Роман Протасевич. Його затримали.

Сам Протасевич заявив, що за ним стежили.

Telegram-канал Nexta повідомляє, що літак змусив розвернути частково визнанний президент Олександр Лукашенко.

Раніше слідчий комітет Білорусі визнав Telegram-канал Nexta іноземною екстремістською організацією і заборонив його на території країни.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Пуціла перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Пуціла обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

За повідомленнями білоруських ЗМІ, Протасевичу загрожує смертна кара.