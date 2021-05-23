Про це повідомляється в Telegram-каналі Nexta.
У Національному аеропорту Мінська аварійно сів літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Літак раптово поміняв курс через нібито повідомлення про мінування.
Після посадки літак обшукали, але бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд. Серед них був редактор Telegram-каналу “Білорусь головного мозку”, колишній редактор Nexta, журналіст Роман Протасевич. Його затримали.
Сам Протасевич заявив, що за ним стежили.
Telegram-канал Nexta повідомляє, що літак змусив розвернути частково визнанний президент Олександр Лукашенко.
Раніше слідчий комітет Білорусі визнав Telegram-канал Nexta іноземною екстремістською організацією і заборонив його на території країни.
Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Пуціла перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Пуціла обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.
За повідомленнями білоруських ЗМІ, Протасевичу загрожує смертна кара.
- Раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон “Про зміну законів з питань забезпечення національної безпеки Республіки Білорусь”, який регламентує межі застосування силовиками зброї та спецзасобів щодо громадян.
- У Білорусі заблокували опозиційний портал TUT.by. Силовики приходили з обшуками до керівництва і редакторів порталу.