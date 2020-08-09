Об этом сообщили на сайте телеканала.

Задержание произошло после того, как журналисты “Дождя” записали разговор с соратницей кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Силовики задержали корреспондентов телеканала Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Пока никто из них не выходит на связь.

В Тwitter разместили видео момента задержания журналистов. На видео люди в масках и штатской одежде кладут съемочную группу на землю и задерживают.

Соратница Тихановской Мария Колесникова подтвердила, что журналистов задержали именно после того, как они поговорили с ней на улице.

Как известно, сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Накануне выборов начались преследования оппонентов нынешнего лидера страны Александра Лукашенко, а также задержания журналистов и участников различных акций протеста.

  • 14 мая действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подал в центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах. Он баллотируется в шестой раз.
  • Белорусский блогер Сергей Тихановський, который планировал вступить в президентскую гонку, был задержан. Он не мог предоставить документы для ЦИК лично и ему было отказано в регистрации. Тогда жена блогера Светлана Тихановская подала свою кандидатуру.
  • Вечером 14 июля в разных городах Беларуси люди вышли на улицы своих городов, чтобы выразить протест против отказа в регистрации кандидатам на пост президента альтернативных выдвиженцев Виктора Бабарыка и Валерия Цепкало.
  • 4 августа в Беларуси стартовало досрочное голосование на президентских выборах, которое длилось по 8 августа включительно. Досрочно могли проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов – в воскресенье, 9 августа.