В Минске (Беларусь) силовики без объяснения причин задержали трех человек со съемочной группы российского телеканала "Дождь".

Об этом сообщили на сайте телеканала.

Задержание произошло после того, как журналисты “Дождя” записали разговор с соратницей кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Силовики задержали корреспондентов телеканала Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Пока никто из них не выходит на связь.

В Тwitter разместили видео момента задержания журналистов. На видео люди в масках и штатской одежде кладут съемочную группу на землю и задерживают.

В Минске задержали журналистов телеканала «Дождь». Корреспондентов Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова положили на асфальт и увезли в неизвестном направлении: pic.twitter.com/hoFHaJcbTW — URA.RU (@ura_ru) August 9, 2020

Соратница Тихановской Мария Колесникова подтвердила, что журналистов задержали именно после того, как они поговорили с ней на улице.

Как известно, сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Накануне выборов начались преследования оппонентов нынешнего лидера страны Александра Лукашенко, а также задержания журналистов и участников различных акций протеста.