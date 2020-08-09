Об этом сообщили на сайте телеканала.
Задержание произошло после того, как журналисты “Дождя” записали разговор с соратницей кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Силовики задержали корреспондентов телеканала Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Пока никто из них не выходит на связь.
В Тwitter разместили видео момента задержания журналистов. На видео люди в масках и штатской одежде кладут съемочную группу на землю и задерживают.
В Минске задержали журналистов телеканала «Дождь».
Корреспондентов Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова положили на асфальт и увезли в неизвестном направлении: pic.twitter.com/hoFHaJcbTW
— URA.RU (@ura_ru) August 9, 2020
Соратница Тихановской Мария Колесникова подтвердила, что журналистов задержали именно после того, как они поговорили с ней на улице.
Как известно, сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Накануне выборов начались преследования оппонентов нынешнего лидера страны Александра Лукашенко, а также задержания журналистов и участников различных акций протеста.
- 14 мая действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подал в центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах. Он баллотируется в шестой раз.
- Белорусский блогер Сергей Тихановський, который планировал вступить в президентскую гонку, был задержан. Он не мог предоставить документы для ЦИК лично и ему было отказано в регистрации. Тогда жена блогера Светлана Тихановская подала свою кандидатуру.
- Вечером 14 июля в разных городах Беларуси люди вышли на улицы своих городов, чтобы выразить протест против отказа в регистрации кандидатам на пост президента альтернативных выдвиженцев Виктора Бабарыка и Валерия Цепкало.
- 4 августа в Беларуси стартовало досрочное голосование на президентских выборах, которое длилось по 8 августа включительно. Досрочно могли проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов – в воскресенье, 9 августа.