В столице Беларуси задержали корреспондентов телеканала "Настоящее время" Ирину Ромалийскую, Ивана Гребенюка (граждане Украины) и Юрия Баранюка (гражданин РФ).

Об этом сообщает телеканал “Настоящее время”.

Что случилось?

В пятницу, 7 августа, в гостинице “Минск” в белорусской столице были задержаны трое корреспондентов “Настоящее время”:

Ирина Ромалийская, гражданка Украины, ведущая программы “Вечер” на телеканале;

Иван Гребенюк, гражданин Украины, работает на “НВ” в Праге;

Юрий Баранюк, гражданин России, корреспондент “НВ” в Санкт-Петербурге.

По данным канала, журналистов должны были доставить в Московский райотдел Минска. Телефоны трех задержанных, а также собственного корреспондента “НВ” в Беларуси Романа Васюковича, недоступны.

Задержание, по предварительной информации, связано со статусом аккредитации журналистов: телеканал уже несколько недель освещает выборы в Беларуси, однако журналисты не имели аккредитации.

Вр.и.о. президента медиакорпорации “Радио Свобода / Радио Свободная Европа” Дейзи Синделар заявила об отказе в аккредитации, а белорусское издание TUT.by отметило, что соответствующие документы журналистов сейчас находятся на рассмотрении в МИД Беларуси.

“Задержанные журналисты Настоящего Времени профессионально выполняли свою работу по освещению выборов президента Республики Беларусь. Телеканал “Настоящее Время” вовремя запросил аккредитацию для своих журналистов перед президентскими выборами, но она им не была предоставлена. Отказ властей Беларуси своевременно аккредитовать наших журналистов – еще один пример пренебрежения к правам свободной прессы и праву граждан Беларуси на информацию без цензуры.

Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на исполнение своей профессиональной деятельности”, — подчеркнула Дейзи Синделар.

Реакция НСЖУ

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отреагировал на то, что произошло. От имени союза выразил обеспокоенность и призвал белорусские власти уважать права журналистов.

“Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк, известные украинские журналисты, и их коллега из России Юрий Баранюк освещают ход избирательной кампании в Беларуси для большой аудитории телеканала НВ. Выполнение профессиональных обязанностей — это не преступление, а норма. НСЖУ призывает белорусские власти уважать права журналистов и СМИ. Ожидаем оперативную информацию о судьбе наших коллег и надеемся, что их свободу не будут ограничивать”, — написал он.

Также Томиленко проинформировал о случившемся международных партнеров, в частности Европейскую федерацию журналистов.

Реакция МИД Украины

В министерстве иностранных дел Украины сообщили, что посольство Украины в Беларуси установило контакт с представителями местных правоохранительных органов.

Сейчас консул ожидает официального подтверждения факта задержания журналистов и предоставления доступа к задержанным для оказания первичной консульской помощи.

“Дело находится на контроле МИД и Посольства Украины в Беларуси. Защита прав граждан Украины за рубежом остается неизменным приоритетом МИД Украины”, — заверили в МИД.

Справка. “Настоящее время” — русскоязычный телеканал с редакцией в Праге, созданный медиакорпорацией “Радио Свобода” с участием “Голоса Америки”. Телеканал финансируется с помощью грантов Конгресса США.