В субботу, 19 сентября, в Минске (Беларусь) мирный женский марш завершился жесткими массовыми задержаниями.

Об этом сообщает белорусская редакция “Радио Свобода”.

Марш протеста женщин против действующей власти (в частности, президента страны Александра Лукашенко) проходил в Минске пятую субботу подряд.

Сегодняшняя акция протеста называлась “Блестящий марш”. Женщины пришли на него в яркой одежде, с блестками и плакатами.

Марш стартовал с площади у Комаровского рынка, где собрались сотни людей.

Сначала акция проходила без инцидентов, но возле ТЦ “Европа” начались задержания. Изначально силовики попытались задержать мотоциклистов – девушку и парня. Это увидели участницы марша и стали отбивать людей, сообщает издание TUT.BY.

Впоследствии появились неизвестные люди в балаклавах.

У торгового центра “Айсберг” уже начались массовые задержания при участии силовиков.

Многочисленные силовики окружили группу участниц марша. Заблокированные силовиками женщины стояли, сцепив руки, и громко кричали.

Впоследствии силовики начали задерживать всех без исключения. Женщин выдергивали из живой цепи и уводили в автозаки.

При задержании применялась физическая сила. По данным журналистов, женщин, оказавших сопротивление, волочили по асфальту.

Среди прочих была задержана 73-летняя активистка Нина Багинская, ставшая одним из символов белорусского протеста. Впоследствии ее отпустили.

Некоторым женщинам становилось плохо, они теряли сознание. На место прибыли автомобили “скорой помощи”. Как минимум одну из женщин медики забрали в больницу.

Задержанных было настолько много, что им не хватало места в автозаках.

К 17:00 на территории возле ТЦ “Айсберг” почти не осталось никого из участниц акции: большинство из них силовики увели в автобусы и автозаки.

По оценке “МБХ медиа”, на марше были задержаны около 250 человек.

Издание “Наша Нива” сообщала о 200 задержанных.

А правозащитный центр “Весна” опубликовал список с именами более чем 280 задержанных. Список дополняется.

Что происходит в Беларуси?

Выборы в Беларуси и реакция международного сообщества

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%. Лукашенко занимает эту должность с 1994 года.

Результаты выборов признали Китай и Россия. Председатель КНР Си Цзиньпин был первым, кто поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. Также с переизбранием его поздравил президент РФ Владимир Путин. На днях Путин на Лукашенко встретились один на один в резиденции российского лидера в Сочи.

Также признали результаты выборов такие страны как Азербайджан, Армения, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Куба, Никарагуа, Молдавия, Сирия, Узбекистан, Таджикистан, Турция.

Одновременно ряд стран выступили заявлениями о необходимости проведения новых выборов в стране или же прямо заявили, что не признают Лукашенко законно избранным президентом страны.

Так 10 августа министр иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) выступили с совместным заявлением по поводу протестов в Беларуси. Министры выразили обеспокоенность эскалацией ситуации в Беларуси и призвали власти воздержаться от применения силы, освободить всех задержанных минувшей ночью.

В тот же день МИД Чехии заявил, что выборы “нельзя назвать свободными и демократическими”.

11 августа Европейский Союз официально заявил, что “выборы не были ни свободными, ни справедливыми”. ЕС осудил насилие по отношению к протестующим и предупредил власти Беларуси о возможных санкциях. Украина поддержала эту позицию. 15 сентября глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель официально объявил, что блок считает, что выборы были сфальсифицированы. Он заявил: “Мы не признаем Лукашенко законным президентом Беларуси”.

10 сентября парламент Литвы официально назвал Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси, а Координационный совет оппозиции — “единственными законными представителями белорусского народа”.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеру Беларуси Александру Лукашенко стоило бы в сложившейся ситуации, провести повторные президентские выборы.

13 августа государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что “и ЕС, и США разделяют одинаковое беспокойство относительно того, что произошло и происходит в Беларуси”. 15 сентября сенаторы США подготовили текст постановления о признании выборов в Беларуси недействительными.

В тот же день премьер-министр Словении Янез Янша выступил за проведение новых президентских выборов в Беларуси.

14 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести повторные выборы президента при участии международных наблюдателей. Сейм Польши признал выборы сфальсифицированными.

10 августа правительство Германии заявило, что во время голосования в Беларуси не придерживались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов.

17 августа глава МИД Великобритании Доминик Рааб отметил, что Лондон не признает официальные результаты президентских выборов в Белоруссии.

18 августа министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна не признает результаты голосования и призывает к перевыборам.

Правительство Эстонии на заседании 18 Август приняло заявление по результатам президентских выборов в Беларуси. Власти страны не признали итоги выборов и выступили за проведение новых.

Протесты

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.

Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.

18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.

19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.

Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.

13 сентября во время очередного воскресного марша против режима действующего президента Беларуси Александра Лукашенко силовики стреляли в воздух.

Действия оппозиции

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси, в соответствии с которыми якобы одержал победу Александр Лукашенко, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета. Его цель — “обеспечение трансфера власти”.

20 августа во Беларуси из-за создания Координационного совета сторонников оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской открыли дело о “захвате власти”.

7 сентября Координационный совет оппозиции Беларуси опубликовала обращение к официальной власти. Оппозиция требует от власти: немедленного расследования преступлений, совершенных в период с 9 августа в отношении участников мирных акций; публикации правдивой информации об итогах выборов президента; прекращения политических репрессий, а также отмены или пересмотра открытых уголовных дел.

В президиум КР вошли 7 человек. На сегодня шестеро из них арестованы или вынужденно покинувших страну. Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Светлана Тихановська находятся в Варшаве. Иван Кравцов и Антон Родненков – в Киеве.

Марию Колесникову 7 сентября Колесникову в центре Минска похитили неизвестные. 9 сентября стало известно, что Колесникова в СИЗО, ей предъявили подозрение по делу о захвате власти. Она передала в Следственный комитет Беларуси заявление о похищении силовиками и угрозы со стороны правоохранителей.

На свободе находится только нобелевская лауреат Светлана Алексиевич. С 11 сентября дипломаты из стран Европы дежурят возле ее дома, чтобы защитить ее от возможного задержания.