В Беларуси второй раз за последние три дня задержали главу предвыборного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз.

Об этом сообщила пресс-секретарь штаба Анна Красулина “Радыё Свабода”.

Как рассказала Красулина, в милиции заявили, что задержали Мороз в рамках административного производства, но какого – не уточнили

“Мы не знаем, куда увезли Марию. Похоже, суд над ней будет в понедельник. Таким образом, в день выборов Тихановская лишена главы штаба”, – сказала Красулина.