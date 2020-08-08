Об этом сообщила пресс-секретарь штаба Анна Красулина “Радыё Свабода”.
Как рассказала Красулина, в милиции заявили, что задержали Мороз в рамках административного производства, но какого – не уточнили
“Мы не знаем, куда увезли Марию. Похоже, суд над ней будет в понедельник. Таким образом, в день выборов Тихановская лишена главы штаба”, – сказала Красулина.
- Ранее сообщалось, что главу избирательного штаба Светланы Тихановской Марию Мороз задержали, когда она подавала документы на литовскую визу.