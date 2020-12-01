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Присягу депутаты составляли 21 ноября, в День достоинства и свободы.
Председателем общины является Арпад Пушкар.
- Во вторник, 24 ноября, Украина отказала во въезде уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштвану Греже.
- Министерство иностранных дел Украины обратилось в правоохранительные органы с требованием дать правовую оценку действий венгерских чиновников, которые проводили политическую агитацию во время визитов на Закарпатье.
- Ранее сотрудники Службы безопасности Украины пресекли на Закарпатье провокацию, направленную на нарушение территориальной целостности Украины. Уточняется, что представителями иностранных организаций был использован гражданин Украины, который собирал подписи жителей Закарпатской области в поддержку петиции об отмене Трианонского мирного договора.