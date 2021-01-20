Во вторник, 19 января, в ряде городов США подсветили знаковые здания в память об американцах, ставших жертвами коронавируса COVID-19.

Об этом, в частности, сообщают издания Axios и New York Post.

От Нью-Йорка до Майами городские здания были освещены в рамках “национального момента единства и памяти”.

Избранный президент США Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис в этот день посетили мемориальный комплекс Lincoln Memorial (Мемориал Линкольна), расположенный на Национальной аллее в центре Вашингтона.

Там были установлены 400 фонарей в память о гражданах США, погибших из-за COVID-19. Эта цифра является символической, так как, согласно последним данным, жертвами коронавируса в США стали уже более 400 тысяч человек.

“Чтобы исцеляться, мы должны помнить. Иногда вспоминать тяжело, но именно так мы исцеляемся. Это важно делать как нация. Вот почему мы здесь сегодня”, – отметил Байден, выступая на церемонии памяти у Мемориала Линкольна, информирует издание The New York Times.

Во время церемонии зазвонили колокола в Вашингтонском кафедральном соборе и были подсвечены здания в различных американских городах:

Возле Мемориала Линкольна зажглись 400 фонарей. Фото: AP Photo/Alex Brandon

Фото: Patrick T. FALLON/AFP

Небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке. Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Купол Капитолия штата Калифорния также был освещен. Фото: Gina Ferazzi/Los Angeles Times via Getty Images

Штаб-квартира Ford Motor Company в Дирборне, штат Мичиган. Фото: Aaron J. Thornton/Getty Images

Здание суда округа Майами-Дейд во Флориде. Фото: Alexander Tamargo/Getty Images

Мэрия в Сан-Хосе (San Jose City Hall), Калифорния. Фото: Nhat V. Meyer/Bay Area News Group

Стадион “Levi’s Stadium” в Санта-Кларе, Калифорния. Фото: Nhat V. Meyer/Bay Area News Group

Прожекторы зажглись вдоль Национальной аллеи в Вашингтоне. Фото: AP Photo/J. David Ake

Отель Guitar Hotel во Флориде. Фото: AP Photo/Wilfredo Lee

Подсветка в виде свечи на здании Blue Cross Blue Shield Association в Чикаго. Фото: Tyler LaRiviere/Chicago Sun-Times via AP

Более 300 светильников, каждый из которых символизировал жителя округа Камбрия, умершего от COVID-19, возле моста Stone Bridge в Джонстауне, штат Пенсильвания. Фото: John Rucosky/Tribune-Democrat via AP

Мемориальный мост ветеранов Корейской войны в Нэшвилле, штат Теннесси. Фото: Jason Kempin/Getty Images

Лучи света в Правительственном центре округа Кларк в Лас-Вегасе, штат Невада. Фото: AP Photo/John Locher