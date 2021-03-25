Компания Nestlé меняет рецептуру приготовления вермишели "Мивина". Вместо пальмового стеарина, который традиционно используется в производстве вермишели быстрого приготовления в разных странах мира, при производстве "Мивина" будут использовать высококачественную украинское подсолнечное масло.

Об этом пишет портал MMR.

Отмечается, что Nestlé в Украине продолжает программу поддержки украинских фермеров.

Компания будет использовать ингредиенты высочайшего качества для производства вермишели “Мивина”, а именно – специальные сорта пшеницы, специи и подсолнечное масло украинского производства.

Преимуществом новой рецептуры для Украинской станет более насыщенный вкус готового продукта, а также уменьшение на 80% количества насыщенных жиров и на 20% общего уровня жирности продукта, соответствует рекомендациям ВОЗ.

Качественная подсолнечное масло будет добавляться к вермишели на этапе производства – а потому потребность в отдельном пластиковом пакетике с маслом исчезла. Это сделает приготовления вермишели еще более удобным для потребителей, а с другой – позволит уменьшить использование упаковки из пластика.

Отказ бренда от пакетиков с маслом позволит уменьшить использование пластика на 24,5 тонны в год.

А еще отмечается, что к 2025 году упаковка всей продукции Nestlé будет пригодной для повторного использования или переработки.