Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

“И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призываем полицию найти и наказать виновных! Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки”, – заявил Мельник.

Это далеко не первый случай осквернения могилы Бандеры в Мюнхене. В частности, в 2014 году ее взорвали, потом неоднократно обливали краской или чем-то еще. В 2018 году над могилой надругался российский пропагандист британского происхождения Грэм Филлипс.