Об этом сообщает ресурс Android Police.

3-D животные появились в поиске еще в 2019 году, и виртуальный зверинец постоянно пополняется новыми экземплярами.

Google пока не показал всех животных, но пользователи уже могут познакомиться с жирафом, коровой, кошкой, зеброй, свиньей, бегемотом и чау-чау. Кроме того, в поиске есть собаки пород: бигль, бульдог, доберман, колли, корги, питбуль, такса, сибирский хаски, чихуахуа и другие.

Также животных можно виртуально погладить. Для этого нужно ввести в поиск в мобильном приложении Google или Chrome название животного, прокрутить страницу вниз и после сводки Википедии нажать “Смотреть в 3D”. Чтобы увидеть его рядом с собой, нужно кликнуть “Смотреть у себя” и настроить камеру.

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