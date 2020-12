Об этом сообщает ресурс Android Police.

3-D животные появились в поиске еще в 2019 году, и виртуальный зверинец постоянно пополняется новыми экземплярами.

Google пока не показал всех животных, но пользователи уже могут познакомиться с жирафом, коровой, кошкой, зеброй, свиньей, бегемотом и чау-чау. Кроме того, в поиске есть собаки пород: бигль, бульдог, доберман, колли, корги, питбуль, такса, сибирский хаски, чихуахуа и другие.

Также животных можно виртуально погладить. Для этого нужно ввести в поиск в мобильном приложении Google или Chrome название животного, прокрутить страницу вниз и после сводки Википедии нажать “Смотреть в 3D”. Чтобы увидеть его рядом с собой, нужно кликнуть “Смотреть у себя” и настроить камеру.

Hip(po), hip(po), hooray! 🦛 There are 50 new AR animals to discover on Search. Search for your favorite animal on your Google mobile app, tap “View in 3D” to see them in your space and don’t forget to share your best creations with #Google3D. pic.twitter.com/u80Mn7wi1z

— Google (@Google) December 11, 2020