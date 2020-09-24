В мобильном приложении "Дия" появится электронное свидетельство о рождении детей в возрасте до 14 лет.

Об этом проинформировали в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Соответствующее постановление Правительство одобрило накануне.

До сих пор свидетельство о рождении было только в бумажном виде. Теперь документ также будет отображаться в мобильном приложении “Дия” у обоих родителей. Вместе со свидетельством также будет отображаться и актуальная прописка ребенка.

В министерстве уточнили, что электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, как и бумажное.

Кабмин определил порядок заказа, формирования, представления и установления достоверности электронного свидетельства о рождении. Предусмотрена возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.

В скором времени министерство запустит бета-тестирование электронного свидетельства о рождении в приложении “Дия”.

Кроме того, Кабмин принял решение, что в цифровых паспортах в “Дии” будет отображаться актуальное место проживания гражданина.

Так, после подключения населенного пункта к Реестру территориальных общин можно будет подтвердить свое место жительства, предъявив ID-карту или загранпаспорт в “Дии”. В приложении будет отображаться зарегистрированное место проживания.

В данный момент в мобильном приложении “Дия” уже доступны: цифровые паспорта, студенческий билет, удостоверение водителя, полис гражданского автострахования и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Сейчас Минцифры тестирует цифровой номер налогоплательщика (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика), цифровую справку для внутренне перемещенных лиц и цифровое свидетельство о рождении ребенка.