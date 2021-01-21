Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.
Так, 21 января, суд рассмотрел запросы депутатов парламента о конституционности закона, “О функционировании языков на территории Молдовы”, который был принят 16 декабря. Он предусматривал, что люди в Молдове смогут обращаться в органы государственной власти, государственные учреждения, предприятия и организации на государственном или русском языке.
Кроме этого, предполагалось, что госслужащих могут обязать по запросу граждан предоставлять перевод документов на русский язык, принимать заявления на русском и предоставлять информацию на том языке, на котором написано заявление.
Отмечается, что депутаты Октавиана Цику и Дину Плингеу призвали суд признать закон неконституционным, поскольку он “подрывает основы Конституции”, приравнивая русский язык к румынскому.
“Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент объявления”, – объявила вердикт глава КС Домника Маноле.
- В четверг, 10 декабря, глава Конституционного суда Молдовы Домника Маноле официально признала Майю Санду новым президентом. Также суд утвердил результаты выборов президента.
- В середине ноября в Молдове на выборах президента страны победила экс-премьер-министр и лидер партии “Действие и солидарность” Майя Санду — она набрала 57,75% голосов избирателей. Ее главный соперник — действующий президент Игорь Додон — получил 42,26% голосов. #Буквы рассказывали, что известно об избранном лидере страны.
- На днях новоизбранный президент Молдовы Майя Санду дала пресс-конференцию. Она выступила за вывод российских военных из частично признанного Приднестровья.