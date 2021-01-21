Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Так, 21 января, суд рассмотрел запросы депутатов парламента о конституционности закона, “О функционировании языков на территории Молдовы”, который был принят 16 декабря. Он предусматривал, что люди в Молдове смогут обращаться в органы государственной власти, государственные учреждения, предприятия и организации на государственном или русском языке.

Кроме этого, предполагалось, что госслужащих могут обязать по запросу граждан предоставлять перевод документов на русский язык, принимать заявления на русском и предоставлять информацию на том языке, на котором написано заявление.

Отмечается, что депутаты Октавиана Цику и Дину Плингеу призвали суд признать закон неконституционным, поскольку он “подрывает основы Конституции”, приравнивая русский язык к румынскому.

“Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент объявления”, – объявила вердикт глава КС Домника Маноле.