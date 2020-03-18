Об этом сообщила 18 марта министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну, передает издание Newsmaker.

Министр сообщила, что умершая — женщина в возрасте 61 года. Она заразилась коронавирусом в Италии и вернулась в Молдову в тяжелом состоянии. “Женщина проходила лечение в Республиканской клинической больнице. У нее также было высокое давление и диабет второго типа”, — отметила Думбрэвяну.

В Молдове выявили 30 случаев заражения коронавирусом. В стране ввели чрезвычайное положение.