Об этом сказано на сайте профильного ведомства.
В основном, абитуриенты подавали заявления на такие специальности, как право, менеджмент, сфера ІТ.
Самые популярные специальности:
- Право – 116 тыс. 689;
- Менеджмент – 92 тыс. 147;
- Филология – 76 тыс. 708;
- Компьютерные науки – 63 тыс. 410;
- Среднее образование – 62 тыс. 676;
- Экономика – 50 тыс. 841;
- Инженерия программного обеспечения – 47 тыс. 038;
- Финансы, банковское дело и страхование – 46 тыс. 844;
- Психология – 43 тыс. 791;
- Маркетинг – 42 тыс. 379.
ТОП-10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 56 тыс. 336;
Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” – 46 тыс. 714;
Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 46 тыс. 268;
Национальный университет “Львовская политехника” – 42 тыс. 451;
Киевский национальный торгово-экономический университет – 40 тыс. 818;
Национальный авиационный университет – 33 тыс. 056;
Государственное высшее учебное заведение “Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана” – 27 тыс. 775;
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 27 тыс. 625;
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – 23 тыс. 541;
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 22 тыс. 013.
- С 1 сентября обучение в школах будет проходить только с соблюдением рекомендаций, предоставленных Министерством здравоохранения. Без масок и с температурой в учебные заведения не будут допускать ни учеников, ни учителей.
- Министерство охраны Украины не видит оснований для массового тестирования учителей на COVID-19 перед началом учебного года.