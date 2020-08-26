В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что на момент окончания основного этапа вступительной кампании было получено более миллиона электронных заявлений.

Об этом сказано на сайте профильного ведомства.

В основном, абитуриенты подавали заявления на такие специальности, как право, менеджмент, сфера ІТ.

Самые популярные специальности:

Право – 116 тыс. 689;

Менеджмент – 92 тыс. 147;

Филология – 76 тыс. 708;

Компьютерные науки – 63 тыс. 410;

Среднее образование – 62 тыс. 676;

Экономика – 50 тыс. 841;

Инженерия программного обеспечения – 47 тыс. 038;

Финансы, банковское дело и страхование – 46 тыс. 844;

Психология – 43 тыс. 791;

Маркетинг – 42 тыс. 379.

ТОП-10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 56 тыс. 336;

Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” – 46 тыс. 714;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 46 тыс. 268;

Национальный университет “Львовская политехника” – 42 тыс. 451;

Киевский национальный торгово-экономический университет – 40 тыс. 818;

Национальный авиационный университет – 33 тыс. 056;

Государственное высшее учебное заведение “Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана” – 27 тыс. 775;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 27 тыс. 625;

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – 23 тыс. 541;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 22 тыс. 013.