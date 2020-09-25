Временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет сообщил, что учебные заведения могут сами формировать график образовательного процесса, в том числе, принимать решение относительно каникул.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге.

“На сегодня в компетенции учебных заведений есть так называемая способность формировать свой график образовательного процесса. В зависимости от того, в какую зону попадает — зеленую, желтую, оранжевую или красную, попадает учебное заведение. Руководитель учреждения по соглашению с городским управлением и основателем может согласовать график образовательного процесса, где могут быть каникулы, могут быть различные формы организации, это могут быть изменения на смешанное обучение”, – объяснил Шкарлет.

(На видео с 8:54)