Об этом он сообщил сегодня на брифинге.
“На сегодня в компетенции учебных заведений есть так называемая способность формировать свой график образовательного процесса. В зависимости от того, в какую зону попадает — зеленую, желтую, оранжевую или красную, попадает учебное заведение. Руководитель учреждения по соглашению с городским управлением и основателем может согласовать график образовательного процесса, где могут быть каникулы, могут быть различные формы организации, это могут быть изменения на смешанное обучение”, – объяснил Шкарлет.
(На видео с 8:54)
- 1 сентября, после почти полугодового перерыва, маленькие украинцы пошли в школу. Однако из-за эпидемии коронавируса в некоторых регионах продлили каникулы, в некоторых детей уже переводят на смешанную форму обучения, а в некоторых задумались о вынужденных каникулах. #Буквы разбирались, сколько в этом учебном году будут отдыхать школьники.