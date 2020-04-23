Внешнее независимое оценивание в 2020 году пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

Как будет проходить ВНО в условиях пандемии коронавируса

Формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся. По правилам, при сдаче ВНО в аудитории находятся максимум 15 участников и 2 инструктора.

Отмечается, что обязательной является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории, которая, безусловно, будет соблюдена в связи с эпидемией. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей.

В связи с распространением коронавирусной инфекции все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиком. Помещения будут проветриваться и дезинфицироваться.

Как будут сдавать ВНО участники, которые контактировали с больными, или инфицированные коронавирусом?

Лица, которые были зарегистрированы для участия в ВНО, однако контактировали с больными или сами заразились коронавирусом, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда выздоровеют или выйдут из самоизоляции. В случае, если из-за изоляции или болезни они будут вынуждены пропустить и дополнительную сессию тестирования, они будут освобождены от ВНО по состоянию здоровья. Такое правило действовало и раньше для людей с рядом заболеваний.

Особенности поступления в университеты для таких категорий абитуриентов, формы проведения вступительных экзаменов определяются отдельно в условиях приема на обучение в учреждения высшего образования, которые утверждаются Министерством образования и науки Украины ежегодно.

Почему не провести ВНО дистанционно?

Очный формат внешнего независимого оценивания предусматривает ряд мер, обеспечивающих идентификацию участников и противодействие списыванию и другим проявлениям недоброчесности. Именно благодаря этому сохраняется беспристрастность и объективность результатов ВНО. Технических условий для обеспечения этого в дистанционном формате нет.

Будут ли изменены локации для проведения ВНО на другие?

Провести ВНО на открытой площадке или стадионе невозможно по ряду причин. Прежде всего из-за непредсказуемых погодных условий: солнце, дождь, сильный ветер, которые будут мешать участникам и инструкторам.

Не менее важным фактором является безопасность. Большое количество участников тестирования одновременно в одном месте, даже на открытой местности, представляет угрозу в условиях распространения коронавируса. В то же время в таких условиях инструкторам будет труднее проконтролировать процесс тестирования и не допускать списывания. А обязательные меры безопасности, а также некоторые обязательные процедурные вопросы, на открытых площадках или в больших помещениях будут продолжаться значительно дольше, чем в аудитории.

Почему в связи с коронавирусом ВНО не заменят вступительными экзаменами в учреждениях высшего образования (УВО)?

В условиях пандемии проведение ВНО намного безопаснее, чем вступительные экзамены в университетах.

Большинство участников сдают ВНО по месту жительства, а следовательно им не нужно ехать в другой город или область. Исключением являются только жители сел и маленьких районных центров, которые доезжают до места проведения ВНО.

А для сдачи вступительных экзаменов наоборот большинству поступающих и их родителям придется по несколько раз ездить в другие города, что в разы увеличит количество перемещений по стране. По статистике, 70 % абитуриентов поступают в университеты Киева, Харькова, Львова, Днепра и Одессы. Именно в университетах этих городов будет наибольшее скопление поступающих.

Вместе с тем вступительные экзамены обычно собирают гораздо большее количество людей в аудиториях, чем во время ВНО, поэтому в таких условиях соблюдение надлежащей социальной дистанции находится под вопросом.

Будут ли удалены из тестов ВНО вопрос по программе апреля-мая 11 класса?

Цикл подготовки тестовой тетради длится 3 года, в течение которых их содержание проходит экспертную оценку, апробацию. Тестовые тетради на ВНО 2020 уже сверстаны и более 70 % из них уже напечатаны. Замена заданий сегодня будет означать макетирование и печать новых экземпляров.

Вместе с тем в тестах очень мало заданий, которые основываются на учебном материале, что изучается в апреле-мае 11 класса. Такое задание может быть вообще одно на весь тест.

Возможно ли освободить от ВНО тех, кто не планирует вступать (например, отдельные студенты колледжей или ученики профтех училищ) или планирует поступать в зарубежные университеты?

Внешнее независимое оценивание в Украине имеет две основные функции. Наряду с обеспечением прав на равный доступ к высшему образованию незаменимой функцией является оценка соответствия результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, государственным требованиям. Таким образом, результаты ВНО не только определяют конкурсный балл поступающих в УВО, но и является оценкой за государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 11 классе. Сегодня в Украине нет надлежащего общественного доверия к школьной оценке, в отличие от ВНО, которое уже давно доказало свою объективность и беспристрастность.

Сегодня весь мир страдает от пандемии коронавируса, а следовательно, прогнозируемыми являются изменения во вступительных кампаниях зарубежных университетов. Скорее всего, они будут отсрочены так же, как и в Украине, особенно учитывая то, что границы стран остаются закрытыми на неопределенный срок.

Поэтому освобождение от ВНО тех, кто не планирует поступать в УВО совсем, или планирует поступать в зарубежные университеты, не является целесообразным.