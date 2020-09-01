В Министерстве образования и науки Украины представили список самых популярных высших учебных заведений по итогам вступительной кампании 2020 года.

Список опубликовали на сайте МОН.

В десятке наиболее популярных ВУЗов страны – семь киевских, два львовских и один университет Харькова.

Наиболее популярным в 2020 году стал Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Сюда подали документы около 42 тысяч абитуриентов.

На второй позиции НТУ «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского». Сюда подали заявления около 37 тысяч абитуриентов.

На третьем месте оказался Львовский национальный университет им. Ивана Франко. В него подали почти 32,5 тысячи заявлений.

Кроме них, в десятке наиболее популярных ВУЗов – Национальный университет «Львовская политехника», Харьковский национальный университет им. Василия Каразина, Национальный авиационный университет, КНЭУ им. Вадима Гетьмана, Киевский университет им. Бориса Гринченко, НПУ им. Михаила Драгоманова и Киевский национальный торгово-экономический университет.

По зачислению абитуриентов на бюджет, самым популярным оказался киевских политех. На первый курс КПИ поступили более 4 тысяч абитуриентов, которые будут учиться за счет госбюджета.

На второй позиции КНУ им. Шевченко. Здесь бесплатно учиться смогут 3272 студента.

Кроме них, в десятке ВУЗов с максимальным количеством бюджетных мест Львовская политехника, ЛНУ им. Франко, ХНУ им. Каразина, НАУ, НТУ «ХПИ», ХНУРЭ, НУБиП и ЧНУ им. Федьковича.

Всего, в электронной системе было зарегистрировано 962 тысячи заявлений от 192 тысяч абитуриентов. Это на 23 тысячи больше, чем в 2019 году.